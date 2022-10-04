СК проверяет версию о возможном убийстве Моисеева

Следственный комитет Москвы начал проверку по факту смерти Бориса Моисеева. Сейчас следователи пытаются установить, мог ли кто-то убить знаменитость. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что хоть следователи и не обнаружили на теле Моисеева видимых следов телесных повреждений, ведомство организовало проверку по статьям 105 (убийство) и 111 ч.4 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть).

Предположительно, по результатам экспертизы следствие сможет установить окончательную причину смерти артиста.