СК начал проверку версии об убийстве Бориса Моисеева

Московский Следственный комитет проверяет версию об убийстве артиста Бориса Моисеева . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что на теле покойного не обнаружили видимых следов телесных повреждений, тем не менее ведомство организовало проверку по статьям 105 (убийство) и 111 ч.4 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть).