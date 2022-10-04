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17 минут назад

Столичный СК проверяет версию об убийстве Бориса Моисеева

Газета.Ruиещё 1

Московский Следственный комитет проверяет версию об убийстве артиста Бориса Моисеева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СК начал проверку версии об убийстве Бориса Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 октября следователи столичного СК начали проверку обстоятельств гибели артиста.

Известно, что на теле покойного не обнаружили видимых следов телесных повреждений, тем не менее ведомство организовало проверку по статьям 105 (убийство) и 111 ч.4 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть).

Причина смерти 68-летнего Моисеева, скончавшегося 27 сентября, станет ясна по результатам экспертизы.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Следственный комитет,
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