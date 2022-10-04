СК начал проверку версии об убийстве Бориса Моисеева

Московский Следственный комитет проверяет версию об убийстве артиста Бориса Моисеева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
3 октября следователи столичного СК начали проверку обстоятельств гибели артиста.
Известно, что на теле покойного не обнаружили видимых следов телесных повреждений, тем не менее ведомство организовало проверку по статьям 105 (убийство) и 111 ч.4 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть).
Причина смерти 68-летнего Моисеева, скончавшегося 27 сентября, станет ясна по результатам экспертизы.