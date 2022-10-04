Алла Пугачева обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Алла Пугачева назвала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) своих недоброжелателей холопами и призвала их «скрежетать зубами». По ее словам, если бы она нравилась людям, которые ее ненавидят, значит, ее жизнь и музыкальная карьера прошли бы зря.

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», — написала Пугачева.

Пугачева отметила, что ей понятна причина ненависти критиков по отношению к ней.

«Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами», — написала Примадонна на своей странице.

Поддержка коллег

Под публикацией комментарий оставила журналистка Ксения Собчак.

«Им, увы, нравятся те, кого ''назначили» нравиться (орфография сохранена) ... в этом трагедия ...» — написала Собчак.

Также Примадонну поддержал бизнесмен Олег Тиньков.

«Алла Борисовна, one love. 1000%», — написал он.

Мнения остальных пользователей разделились. Часть высказывала восхищение ее смелостью и жесткому заявлению.

«Какое счастье, что в вас не ошиблись миллионы людей. Браво, Алла Борисовна, спасибо за вашу чистоту», — написала одна из пользовательниц.

Другая часть возразила, что певица опустилась до уровня дискуссии людей, которые ее презирают.

«Маски сняты. От любви до ненависти один шаг. Мы вас любили, видимо, ошибались. А вот вы всегда простой народ ненавидели. Не возвращайтесь», — написал другой комментатор.

Несостоявшийся иноагент

Вслед за признанием ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) иноагентом, Пугачева попросила наделить соответствующим статусом и ее саму. Юморист проживает за рубежом, Пугачева возвращалась в Россию, чтобы проводить детей в школу.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — заявила она.

20 сентября СМИ сообщили, что российские силовики проверяют пост Аллы Пугачевой с призывом признать ее иностранным агентом. С жалобой на сообщение артистки в полицию обратилась некая жительница Подмосковья. Она считает, что публикация артистки дискредитирует армию РФ. В случае доказательства этой дискредитации Пугачевой может грозить лишение свободы на срок до трех лет.