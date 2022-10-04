Пригожин назвал причину резких слов Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Алла Пугачева всегда была «диктатором». По его мнению, слова Примадонны о холопах и рабах можно объяснить ее стремлением диктовать окружающим свои условия.
«Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. Конечно ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить», — подчеркнул Пригожин.
По его мнению, подобного рода заявления недостойны «великой женщины» Аллы Пугачевой. Продюсер убежден, что Примадонна не вправе позволять себе «делать какие угодно заявления».
Ранее украинская певица Светлана Лобода призналась в любви к своей коллеге Алле Пугачевой после ее резкого ответа хейтерам.