В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
49 минут назад

Иосиф Пригожин объяснил резкие слова Пугачевой ее "диктаторскими" наклонностями

Газета.Ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Алла Пугачева всегда была «диктатором». По его мнению, слова Примадонны о холопах и рабах можно объяснить ее стремлением диктовать окружающим свои условия.

Пригожин назвал причину резких слов Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. Конечно ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить», — подчеркнул Пригожин.

По его мнению, подобного рода заявления недостойны «великой женщины» Аллы Пугачевой. Продюсер убежден, что Примадонна не вправе позволять себе «делать какие угодно заявления».

Ранее украинская певица Светлана Лобода призналась в любви к своей коллеге Алле Пугачевой после ее резкого ответа хейтерам.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Светлана Лобода,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители