Пригожин назвал причину резких слов Пугачевой

«Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. Конечно ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить», — подчеркнул Пригожин.