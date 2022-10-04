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49 минут назад

Рэпера Оксимирона заметили в Душанбе

Никита Бородкин

Жители Душанбе заметили рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) в нескольких местных кафе и ресторанах. Как сообщает портал Asia plus, многие местные жители отмечали музыканта на публикациях в своих соцсетях, но никто не смог пообщаться с ним и взять фотограф.

Рэпера Оксимирона заметили в Душанбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Федоров в соцсетях никак не прокомментировал свое нахождение в Таджикистане.

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Напомним, что после начала спецоперации на Украине Оксимирон уехал из России и осудил действия Москвы. 16 сентября он опубликовал клип на трек «ОЙДА», в котором спел в разных локациях Санкт-Петербурга, таким образом заявив, что был в северной столице после своего отъезда из страны.

Спустя несколько часов после публикации организация «Зов народа» обратилась в Следственный комитет с требованием проверить трек рэпера на экстремизм.

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,Наташа Королева,Следственный комитет,
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