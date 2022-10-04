Рэпера Оксимирона заметили в Душанбе

Жители Душанбе заметили рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) в нескольких местных кафе и ресторанах. Как сообщает портал Asia plus, многие местные жители отмечали музыканта на публикациях в своих соцсетях, но никто не смог пообщаться с ним и взять фотограф.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сам Федоров в соцсетях никак не прокомментировал свое нахождение в Таджикистане.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Оксимирон уехал из России и осудил действия Москвы. 16 сентября он опубликовал клип на трек «ОЙДА», в котором спел в разных локациях Санкт-Петербурга, таким образом заявив, что был в северной столице после своего отъезда из страны.