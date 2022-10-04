Депутат рассказал о срыве сделки по покупке замка Пугачевой

Депутат Роман Худяков рассказал, что один известный человек из шоу-бизнеса хотел купить замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за 700 млн руб., но ему было отказано. Соответствующий пост политик разместил в своем личном блоге.
«Все-таки не 700 миллионов рублей, а один миллиард захотела. Он (потенциальный покупатель) планировал поторговаться за замок Пугачевой и Галкина и был уверен, что за 700 ему недвижимость уступят, ведь в кадастре она оформлена с нарушениями, и все в нашему кругу об этом знают», — рассказал политик.
По словам Худякова, потенциальный покупатель — человек из шоу-бизнеса, который живет в России и уезжать не собирается, однако предпочитает остаться неизвестным.
Парламентарий отметил, что у замка в «Черной Грязи» много минусов, и посоветовал подписчикам не покупать «этот безвкусный замок».
«Я никому не советую покупать этот безвкусный замок с горгульями и скульптурой Бэтмена во дворе, потому что через некоторое время вполне может выясниться, что его пустят под бульдозеры. Только круглый идиот отдаст за него миллиард. Жители деревни Черная Грязь, судя по тому, что они говорят, будут в большинстве своем довольны», — заявил Худяков.