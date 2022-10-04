Депутат рассказал о срыве сделки по покупке замка Пугачевой

«Я никому не советую покупать этот безвкусный замок с горгульями и скульптурой Бэтмена во дворе, потому что через некоторое время вполне может выясниться, что его пустят под бульдозеры. Только круглый идиот отдаст за него миллиард. Жители деревни Черная Грязь, судя по тому, что они говорят, будут в большинстве своем довольны», — заявил Худяков.