Собчак осудили за поддержку Пугачевой, назвавшей россиян рабами

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за поддержку певицы Аллы Пугачевой, которая назвала россиян рабами. Провокационный пост артистка опубликовала в социальных сетях.
Пугачева впервые вышла на связь после очередного отъезда из России. Вокалистка не стеснялась в выражениях, оскорбляя жителей страны. Ее заявление поддержала Собчак.
«Им, увы, нравятся те, кого "назначили" нравиться», — написала она в комментариях к публикации.
Пользователи Сети, заметив сообщение журналистки, накинулись на нее с критикой. Россияне осудили блондинку за поддержку слов Примадонны и заявили о ее попытках усидеть на двух стульях.