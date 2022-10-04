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56 минут назад

Собчак осудили за поддержку назвавшей россиян рабами Пугачевой

Слово и Дело

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за поддержку певицы Аллы Пугачевой, которая назвала россиян рабами. Провокационный пост артистка опубликовала в социальных сетях.

Собчак осудили за поддержку Пугачевой, назвавшей россиян рабами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пугачева впервые вышла на связь после очередного отъезда из России. Вокалистка не стеснялась в выражениях, оскорбляя жителей страны. Ее заявление поддержала Собчак.

«Им, увы, нравятся те, кого "назначили" нравиться», — написала она в комментариях к публикации.

Пользователи Сети, заметив сообщение журналистки, накинулись на нее с критикой. Россияне осудили блондинку за поддержку слов Примадонны и заявили о ее попытках усидеть на двух стульях.

Шоу-бизнес,Общество,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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