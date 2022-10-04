Собчак осудили за поддержку Пугачевой, назвавшей россиян рабами

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за поддержку певицы Аллы Пугачевой, которая назвала россиян рабами. Провокационный пост артистка опубликовала в социальных сетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пугачева впервые вышла на связь после очередного отъезда из России. Вокалистка не стеснялась в выражениях, оскорбляя жителей страны. Ее заявление поддержала Собчак.

«Им, увы, нравятся те, кого "назначили" нравиться», — написала она в комментариях к публикации.