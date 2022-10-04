Певица Алла Пугачева впервые обратилась к публике после того, как снова уехала из России вместе с детьми. Как сообщает StarHit, в соцсетях Примадонна заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».
«Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила Пугачева.
Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась в страну, а когда юмориста признали иноагентом, обратилась к властям с просьбой также включить ее в список.
После этого на Пугачеву обрушился шквал критики. Накануне она снова уехала из России, выставив на продажу свой знаменитый замок в подмосковных Грязях за 1 млрд рублей.