Певица Алла Пугачева впервые обратилась к публике после того, как снова уехала из России вместе с детьми. Как сообщает StarHit, в соцсетях Примадонна заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».

«Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила Пугачева.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась в страну, а когда юмориста признали иноагентом, обратилась к властям с просьбой также включить ее в список.