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49 минут назад

«Были холопами, стали рабами»: Пугачева сделала заявление из-за границы

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева впервые обратилась к публике после того, как снова уехала из России вместе с детьми. Как сообщает StarHit, в соцсетях Примадонна заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».

«Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила Пугачева.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась в страну, а когда юмориста признали иноагентом, обратилась к властям с просьбой также включить ее в список.

Пугачева улетела из России

После этого на Пугачеву обрушился шквал критики. Накануне она снова уехала из России, выставив на продажу свой знаменитый замок в подмосковных Грязях за 1 млрд рублей.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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