Стало известно об отказе Пугачевой и Галкина снизить цену на замок

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) отказались делать скидку на свой подмосковный замок в деревне Грязь. Как сообщает Teleprogramma.pro, бывший депутат Роман Худяков рассказал в соцсетях, что недавно на необычный объект нашелся покупатель, который хотел приобрести его за 700 млн рублей.

«Все-таки не 700 миллионов рублей, а один миллиард захотела (Пугачева — прим. ред.). Это человек из шоу-бизнеса, который предпочитает остаться неизвестным. Он, кстати, в России, никуда уезжать не собирается, но планировал поторговаться за замок и был уверен, что ему уступят», — рассказал Худяков.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России. Позднее Примадонна вернулась в страну с детьми, а юморист остался за границей. В сентябре комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что поддерживает своего супруга.