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1 час назад

Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес

Lenta.ruиещё 5

Российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес. Свои мнением исполнительница поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Звезда отметила, что ее радует ненависть со стороны тех людей, которые ей не импонируют.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.

Пугачева улетела из России

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Позже появилась информация, что артистка покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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