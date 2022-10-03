«Миссис Крым 2022» наказали за исполнение украинской песни

Пресс-служба МВД по Республике Крым сообщает, что победительница конкурса «Миссис Крым 2022» Ольга Валеева получила административный арест на 10 суток за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом пишет «Крыминформ».
«Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что девушек привлекли к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, а также статье 20.3 КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
Это произошло после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором две девушки исполняют украинскую песню «Червона калина», которая признана в России боевым гимном экстремистской организации.
Ранее Ольга Валеева оправдалась за исполнение песни.