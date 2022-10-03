«Миссис Крым 2022» наказали за исполнение украинской песни

Пресс-служба МВД по Республике Крым сообщает, что победительница конкурса «Миссис Крым 2022» Ольга Валеева получила административный арест на 10 суток за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом пишет «Крыминформ» .

«Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что девушек привлекли к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, а также статье 20.3 КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.