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55 минут назад

Первый канал запускает шоу «Поем на кухне всей страной» с Валдисом Пельшем

Слово и Делоиещё 1

Первый канал постепенно возвращает в сетку вещания развлекательные передачи. Вместе со всеми любимыми шоу в эфир выйдут и новинки. 9 октября стартует программа «Поем на кухне всей страной», ведущим которой станет Валдис Пельш.

Первый канал запустит шоу с Валдисом Пельшем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Шоу будет посвящено застольным песням. Главное его отличие от других музыкальных программ — участниками будут любители. Победителя выберет жюри, ему достанется денежный приз в размере 3 млн рублей.

Петь в проекте будут все, кроме Валдиса Пельша, голос которого не желают слышать даже собственные дети.

«Когда я пою дома, дети кричат, чтобы я перестал немедленно. Нет, во время семейных застолий мы не поем. Но у меня большой исполнительский опыт: студентами на картошке постоянно горланили песни. Но это в прошлом, сейчас для меня это уже все история», – цитирует Пельша «7 дней».

Участники программы уже поделены на группу. В одной из них собрались темнокожие студенты из Замбии, обучающиеся в Москве. Особенность другой команды в том, что ее возглавляет батюшка.

Шоу-бизнес,Валдис Пельш,Первый канал,
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