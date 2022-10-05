Первый канал запустит шоу с Валдисом Пельшем

«Когда я пою дома, дети кричат, чтобы я перестал немедленно. Нет, во время семейных застолий мы не поем. Но у меня большой исполнительский опыт: студентами на картошке постоянно горланили песни. Но это в прошлом, сейчас для меня это уже все история», – цитирует Пельша «7 дней».