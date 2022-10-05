Первый канал запустит шоу с Валдисом Пельшем

Первый канал постепенно возвращает в сетку вещания развлекательные передачи. Вместе со всеми любимыми шоу в эфир выйдут и новинки. 9 октября стартует программа «Поем на кухне всей страной», ведущим которой станет Валдис Пельш.
Шоу будет посвящено застольным песням. Главное его отличие от других музыкальных программ — участниками будут любители. Победителя выберет жюри, ему достанется денежный приз в размере 3 млн рублей.
Петь в проекте будут все, кроме Валдиса Пельша, голос которого не желают слышать даже собственные дети.
«Когда я пою дома, дети кричат, чтобы я перестал немедленно. Нет, во время семейных застолий мы не поем. Но у меня большой исполнительский опыт: студентами на картошке постоянно горланили песни. Но это в прошлом, сейчас для меня это уже все история», – цитирует Пельша «7 дней».
Участники программы уже поделены на группу. В одной из них собрались темнокожие студенты из Замбии, обучающиеся в Москве. Особенность другой команды в том, что ее возглавляет батюшка.