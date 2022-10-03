Малежик рассказал о трудностях после инсульта

Певец Вячеслав Малежик в эфире программы «Звезды сошлись» вспомнил об одном из самых сложных периодов жизни. Артист перенес инсульт, за которым последовало длительное восстановление, но он не захотел опускать руки и дал в больнице концерт.
Малежик поделился, что попросил дать ему гитару и вывести на сцену в больнице спустя три недели после инсульта. И врачи организовали ему это.
«Причем в зале сидели больные в креслах, на кроватях. Меня вывели под руки на сцену. Получился такой паралимпийский концерт. После того, как я выступил, то уже не мог опуститься ниже, потому что люди поверили, что можно "вернуться"», — рассказал Малежик.
Певец уверен, что концерт дал и ему и его зрителям надежду на восстановление после инсульта, заставив двигаться дальше и не опускать рук.