Малежик рассказал о трудностях после инсульта

«Причем в зале сидели больные в креслах, на кроватях. Меня вывели под руки на сцену. Получился такой паралимпийский концерт. После того, как я выступил, то уже не мог опуститься ниже, потому что люди поверили, что можно "вернуться"», — рассказал Малежик.