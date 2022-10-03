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7 минут назад

Екатерина Андреева объяснила свой отъезд в Турцию после критики Собчак

Елена Прошина

Ведущая первого канала Екатерина Андреева прокомментировала свой отъезд в Стамбул. По её словам, она уехала из России на отдых. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Екатерина Андреева объяснила свой отъезд в Турцию после критики Собчак
Фото: ТАССТАСС

В своих социальных сетях ведущая сообщила, что улетела в Турцию на отдых и в скором времени вернётся обратно в Россию. «Привезу в Москву энергию города пяти пророков» – написала она.

Кроме того, Андреева подробнее рассказала о планах на оставшийся отпуск.

«Мой путь лежит дальше, к границе Сирии, в легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам. Это место силы, и я хочу подпитаться этой силой», – рассказала телеведущая.

Отъезд Андреевой из России остро восприняли в сети. Подписчики ведущей посчитали, что Екатерина эмигрировала в Турцию из-за ситуации в стране.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак также не осталась в стороне и напрямую спросила Андрееву о цели выезда из России.

«А вот ведущая Первого канала Екатерина Андреева вылетела в Стамбул рейсом “Аэрофлот”. Стамбул – красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос», – написала Собчак.

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