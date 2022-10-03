Меладзе удивился, когда его назвали «российским гостем» в Ташкенте

Певца Валерия Меладзе поразило, когда ведущая частного мероприятия в Ташкенте, на которое был приглашен артист, представил его в качестве «российского гостя». Видеозапись инцидента опубликовал у себя Telegram-канал «Неопра, блин!».

На записи слышно, как ведущая говорит: «Продолжит наш специальный российский гость». В это время Меладзе, готовящийся к выходу на сцену, оборачивается с удивлением на лице на камеру. Он несколько раз произносит слово «российский», а затем улыбается.

Тогда же телеведущий Иван Ургант перебивает свою напарницу, предлагая представить певца по-другому.

«Вот так мы его представим! Он — человек-планета, Валерий Меладзе!» — сказал он.

Сразу после этого певец выбегает на сцену и начинает свое выступление.