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21 минуту назад

Меладзе удивился, когда его назвали «российским гостем» в Ташкенте

Елена Прошина

Певца Валерия Меладзе поразило, когда ведущая частного мероприятия в Ташкенте, на которое был приглашен артист, представил его в качестве «российского гостя». Видеозапись инцидента опубликовал у себя Telegram-канал «Неопра, блин!».

Меладзе удивился, когда его назвали «российским гостем» в Ташкенте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На записи слышно, как ведущая говорит: «Продолжит наш специальный российский гость». В это время Меладзе, готовящийся к выходу на сцену, оборачивается с удивлением на лице на камеру. Он несколько раз произносит слово «российский», а затем улыбается.

Тогда же телеведущий Иван Ургант перебивает свою напарницу, предлагая представить певца по-другому.

«Вот так мы его представим! Он — человек-планета, Валерий Меладзе!» — сказал он.

Сразу после этого певец выбегает на сцену и начинает свое выступление.

Напомним, что в мае Меладзе заявлял о своем желании покинуть сцену. Певец отмечал, что хочет вернуться к своей прежней профессиональной деятельности — очистке воды.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Валерий Меладзе,
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