Пропавший участник «Фабрики звезд» чудом выжил в море

Участник проекта «Фабрика звезд» петербуржец Константин Легостаев пропал на сутки во время купания в Сочи, сообщает «Комсомольская правда». По информации газеты, тревогу об исчезновении артиста забил его менеджер Владимир Белов. Он уточнил, что вчера, 2 октября Легостаев нырнул в Черное море, но так и не выплыл на берег. В поиске певца участвовали волонтеры и полиция.
Днем 3 октября в соцсетях начали распространяться слухи, что Легостаев жив и дает показания следователям, написали в издании.
Устроил заплывчик. Я пошел купаться, но слишком далеко ушел в море. Резко начался дождь, он перешел в ливень. И потом уже все, я держался на воде как мог, чтобы не захлебнуться на волнах, — заявил Легостаев.
Певец отметил, что он плавал без лодки и ему чудом удалось провести на плаву всю ночь. После того, как Легостаев выплыл на берег, он заблудился. Со слов артиста, в данный момент он не испытывает проблем со здоровьем и его клонит в сон.
В итоге я выплыл утром и заблудился. Меня нашли какие-то люди и вызвали скорую. Проблем со здоровьем вроде бы нет. Просто кашляю. Я очень спать хочу, поймите. Ночевал в море, — добавил певец.
2 октября в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. На море начались сильные волны. Если версию артиста подтвердят в Следственном комитете (СК) России, то его спасение можно будет назвать настоящим чудом, заключили в газете.
Ранее сообщалось, что пять туристов, в том числе трое детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи. Сообщение в МЧС поступило ночью 3 октября от женщины, сообщившей, что ее муж с другом и тремя детьми отправились 1 октября в турпоход. По ее словам, они должны были вернуться 2 октября. Позже в экстренных службах известили, что туристы нашлись. Все путешественники, включая троих детей, живы. Их жизням ничего не угрожает.