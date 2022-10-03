Пропавший участник «Фабрики звезд» чудом выжил в море

Участник проекта «Фабрика звезд» петербуржец Константин Легостаев пропал на сутки во время купания в Сочи, сообщает «Комсомольская правда». По информации газеты, тревогу об исчезновении артиста забил его менеджер Владимир Белов. Он уточнил, что вчера, 2 октября Легостаев нырнул в Черное море, но так и не выплыл на берег. В поиске певца участвовали волонтеры и полиция.

Фото: legostaevfm/vk.com legostaevfm/vk.com

Днем 3 октября в соцсетях начали распространяться слухи, что Легостаев жив и дает показания следователям, написали в издании.

Устроил заплывчик. Я пошел купаться, но слишком далеко ушел в море. Резко начался дождь, он перешел в ливень. И потом уже все, я держался на воде как мог, чтобы не захлебнуться на волнах, — заявил Легостаев.

Певец отметил, что он плавал без лодки и ему чудом удалось провести на плаву всю ночь. После того, как Легостаев выплыл на берег, он заблудился. Со слов артиста, в данный момент он не испытывает проблем со здоровьем и его клонит в сон.

В итоге я выплыл утром и заблудился. Меня нашли какие-то люди и вызвали скорую. Проблем со здоровьем вроде бы нет. Просто кашляю. Я очень спать хочу, поймите. Ночевал в море, — добавил певец.

2 октября в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. На море начались сильные волны. Если версию артиста подтвердят в Следственном комитете (СК) России, то его спасение можно будет назвать настоящим чудом, заключили в газете.