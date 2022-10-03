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6 минут назад

Наташа Королева о мобилизации Тарзана: если придет повестка, то как все

Газета.Ru

Певица Наташа Королева в интервью радио "Комсомольская Правда" высказалась о мобилизации своего супруга - танцовщика Сергея "Тарзана" Глушко. По словам Королевой, Глушко попадает под мобилизацию.

Наташа Королева высказалась о мобилизации Тарзана
Фото: соцсетисоцсети

"Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", - сказала она.

На вопрос о том, будет ли певица провожать мужа, она ответила утвердительно.

"Ну а что делать? Если такая жизнь у нас", - резюмировала она.

У Глушко есть офицерское звание, но сейчас он под частичную мобилизацию не попадает, поскольку сейчас призываются мужчины до 50 лет, а артисту 52 года.

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Ранее Королева прокомментировала скандал после выступления в Москве. В конце сентября в сети появились кадры, на которых артистка выступила в одном из ночных клубов столицы в синем платье на фоне желтых лент-флагов.

"Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу. Они даже не желтые, а зеленоватые. Ну нет же, все привязывают — платье, флаги", — резко отреагировала Королева.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,
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