Наташа Королева высказалась о мобилизации Тарзана

Певица Наташа Королева в интервью радио "Комсомольская Правда" высказалась о мобилизации своего супруга - танцовщика Сергея "Тарзана" Глушко. По словам Королевой, Глушко попадает под мобилизацию.
"Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", - сказала она.
На вопрос о том, будет ли певица провожать мужа, она ответила утвердительно.
"Ну а что делать? Если такая жизнь у нас", - резюмировала она.
У Глушко есть офицерское звание, но сейчас он под частичную мобилизацию не попадает, поскольку сейчас призываются мужчины до 50 лет, а артисту 52 года.
Ранее Королева прокомментировала скандал после выступления в Москве. В конце сентября в сети появились кадры, на которых артистка выступила в одном из ночных клубов столицы в синем платье на фоне желтых лент-флагов.
"Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу. Они даже не желтые, а зеленоватые. Ну нет же, все привязывают — платье, флаги", — резко отреагировала Королева.