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1 час назад

Прохор Шаляпин заявил, что Пугачева будет жалеть о продаже замка в Грязи

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с mk.ru заверил, что звезды, которые сейчас продают недвижимость в Москве, со временем об этом пожалеют.

Прохор Шаляпин заявил, что Пугачева будет жалеть о продаже замка в Грязи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не специалист по недвижимости, но я знаю, что сейчас в Москве из звезд много кто и что продает. Правда, люди потом будут об этом жалеть, я уверен», — высказался Шаляпин.

По его мнению, сейчас не самое подходящее время для продажи жилья. Певец считает, что россиянам стоит наоборот стремиться к покупке жилплощади и «таким образом инвестировать». Шаляпин убежден, что певица Алла Пугачева «продешевила», когда выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Вместе с этим музыкант признался, что разочаровался в Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (признан в РФ иностранным агентом).

«Если честно, мне все это уже безразлично, для меня не существует больше Аллы Пугачевой и Максима Галкина: отношение к своей стране они показали. И меня не интересует больше их жизнь», — резюмировал Шаляпин.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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