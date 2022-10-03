Прохор Шаляпин заявил, что Пугачева будет жалеть о продаже замка в Грязи

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с mk.ru заверил, что звезды, которые сейчас продают недвижимость в Москве , со временем об этом пожалеют.

«Я не специалист по недвижимости, но я знаю, что сейчас в Москве из звезд много кто и что продает. Правда, люди потом будут об этом жалеть, я уверен», — высказался Шаляпин.

По его мнению, сейчас не самое подходящее время для продажи жилья. Певец считает, что россиянам стоит наоборот стремиться к покупке жилплощади и «таким образом инвестировать». Шаляпин убежден, что певица Алла Пугачева «продешевила», когда выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Вместе с этим музыкант признался, что разочаровался в Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине (признан в РФ иностранным агентом).