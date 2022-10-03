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30 минут назад

Потап заявил, что заплаканный Ургант позвонил ему с извинениями

WomanHit.ruиещё 1

Телеведущий Иван Ургант в день объявления спецоперации на территории Украины выложил в своем блоге пост с черным квадратом. Никакой подписи мужчина не оставил, однако украинский певец Потап считает, что Ургант очень переживал из-за всего происходящего.

Потап заявил, что заплаканный Ургант позвонил ему с извинениями
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Артист рассказал, что после 24 февраля ведущий связался с ним.

«Мне позвонил Иван Ургант, который плакал. Он сказал в трубку: „Простите!“ Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», — отметил Потап в одном из интервью.

Иван никак слова знаменитости не прокомментировал. Но ранее Ургант подчеркивал, что он не собирается уезжать из России. Слухи о том, что телеведущий эмигрировал, появились после того, как он на несколько дней летал в Израиль.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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