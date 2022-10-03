Рудковская резко высказалась о методах Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость об уходе фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.
По словам продюсера, цель именитого российского тренера заключается в том, чтобы воспитывать «одноразовых чемпионов».
Рудковская также напомнила, что еще ни одна олимпийская чемпионка не вернулась на лед после победы на соревнованиях.
— Они горели в спорте очень ярко, но очень недолго. И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на свой второй олимпийский подиум, в принципе до него не доехала, — написала она на своей странице в Telegram.
Рудковская подытожила, что такие фигуристы, как Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая, были гениями фигурного катания на протяжении долгого времени, потому что у их тренеров был иной подход, нежели у Тутберидзе.
Фигуристка Александра Трусова прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе в субботу, 1 октября. Уточнялось, что спортсменка перешла в другую команду и отныне будет тренироваться у Светланы Соколовской. При этом причины перехода пока не разглашаются. По данным некоторых СМИ, спортсменку не устраивал жесткий подход Тутберидзе к тренировкам.