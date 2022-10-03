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35 минут назад

Валерий Меладзе и Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте

Газета.Ru

Певец Валерий Меладзе выступил на закрытом концерте в столице Узбекистана Ташкенте. Ведущим мероприятия был Иван Ургант, видеоролик опубликовал StarHit.

Валерий Меладзе и Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте
Фото: риа новостириа новости

Несколькими днями ранее Меладзе выступил в Казахстане. В сети распространяется информация, что Ургант после ухода из соцсетей выступает на закрытых корпоративах, о которых не рассказывает поклонникам.

В мае Валерий Меладзе рассказал о желании покинуть сцену и вернуться к своей прежней профессиональной деятельности. По словам певца, в свободное время он много размышлял и принял решение снова заняться очисткой воды.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Валерий Меладзе,
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