Валерий Меладзе и Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте

Певец Валерий Меладзе выступил на закрытом концерте в столице Узбекистана Ташкенте. Ведущим мероприятия был Иван Ургант, видеоролик опубликовал StarHit.
Несколькими днями ранее Меладзе выступил в Казахстане. В сети распространяется информация, что Ургант после ухода из соцсетей выступает на закрытых корпоративах, о которых не рассказывает поклонникам.
В мае Валерий Меладзе рассказал о желании покинуть сцену и вернуться к своей прежней профессиональной деятельности. По словам певца, в свободное время он много размышлял и принял решение снова заняться очисткой воды.