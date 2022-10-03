Валерий Меладзе и Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте

Певец Валерий Меладзе выступил на закрытом концерте в столице Узбекистана Ташкенте. Ведущим мероприятия был Иван Ургант, видеоролик опубликовал StarHit.

Фото: риа новости риа новости

Несколькими днями ранее Меладзе выступил в Казахстане. В сети распространяется информация, что Ургант после ухода из соцсетей выступает на закрытых корпоративах, о которых не рассказывает поклонникам.