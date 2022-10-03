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27 минут назад

Кудрявцева спустя 10 лет назвала причину расставания с Лазаревым

Никита Бородкин

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему рассталась с певцом Сергеем Лазаревым. Как сообщает BLITZ+, знаменитость призналась, что «просто устала» от музыканта.

Кудрявцева спустя 10 лет назвала причину расставания с Лазаревым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все началось, когда мы вернулись с отпуска в Майами. Там я привыкла, что он постоянно рядом. А потом накатила апатия, и я стала ловить себя на мысли, что мне вообще уже все равно, позвонит он или нет», — заявила Кудрявцева.

Телеведущая отметила, что в тот момент поняла, что отношения с Лазаревым зашли в тупик. По мнению Кудрявцевой, они не заметили, как сами упустили свою любовь.

Напомним, что знаменитости объявили о своем расставании в 2012 году. Кудрявцеву и Лазарева считали одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, поклонники долгое время надеялись, что знаменитости сыграют свадьбу.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Лера Кудрявцева,
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