В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
22 минуты назад

Против Собчак потребовали возбудить уголовное дело

Никита Бородкин

В отношении журналистки Ксении Собчак могут возбудить уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»). Как сообщает ТАСС, полиция направила соответствующие материалы в Следственный комитет РФ.

Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить дело против Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет о фейке про «государственное финансирование фестивалей», о котором заявил режиссер Виталий Манский (признан Минюстом иноагентом) во время интервью Собчак. Ранее полиция возбудила в отношении него дело о клевете, а позднее его объявили в розыск.

По этому делу в качестве свидетеля допросили журналистку. Отвечая на вопросы дознавателя о том, кто разместил и создал ложную информацию, Собчак заявила, что готова сама за все ответить, поскольку никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, а также редакторов или режиссеров у этого материала нет.

Собчак сообщила об отъезде Андреевой в Стамбул

По этой причине органы дознания усмотрели в действиях журналистки нарушение статьи о фейках против властей. Следователи должны принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела в течение месяца.

Шоу-бизнес,Виталий Манский,Ксения Собчак,Следственный комитет,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители