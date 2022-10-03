Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить дело против Собчак

В отношении журналистки Ксении Собчак могут возбудить уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»). Как сообщает ТАСС, полиция направила соответствующие материалы в Следственный комитет РФ.

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Как объяснил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет о фейке про «государственное финансирование фестивалей», о котором заявил режиссер Виталий Манский (признан Минюстом иноагентом) во время интервью Собчак. Ранее полиция возбудила в отношении него дело о клевете, а позднее его объявили в розыск.

По этому делу в качестве свидетеля допросили журналистку. Отвечая на вопросы дознавателя о том, кто разместил и создал ложную информацию, Собчак заявила, что готова сама за все ответить, поскольку никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, а также редакторов или режиссеров у этого материала нет.