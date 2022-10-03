Николай Цискаридзе рассказал о "чудовищной борьбе" за роль ведущего шоу "Сегодня вечером"

Артист балета и ведущий шоу "Сегодня вечером" Николай Цискаридзе в интервью Юлии Меньшовой признался, что за этот пост продолжает идти "чудовищная борьба". "Мне бы, например, никогда не пришло в голову позвонить и сказать: "Вот, возьмите меня". Честно, не пришло бы в голову", - заверил Цискаридзе. Он уточнил, что узнал об этом от своих знакомых. По словам артиста балета, ему позвонил один из членов съемочной группы и предложил стать ведущим телепередачи. Цискаридзе подчеркнул, что шоураннеры совещались между собой перед тем, как позвать его на эту должность. "Мне сказали, что вся группа посовещалась и вот они просят меня это сделать (стать ведущим — "Газета.Ru")", - вспомнил артист балета. Ранее Цискаридзе рассказал об участии в программе "Время".