«Такого позора еще не было»: Садальский о Цискаридзе

Станислав Садальский продолжает критиковать работу Николая Цискаридзе в качестве ведущего ток-шоу «Сегодня вечером». Напомним, что Николай Цискаридзе, который на этой позиции заменил уехавшего из страны Максима Галкина*, по мнению Садальского, не справляется с этой ролью.
Актер ссылается на данные рейтингов, которые, по его словам, после смены ведущего стали крайне низкими. А последний эфир, как пишет Садальский в социальных сетях, стал вообще провальным, - информирует Экспресс Газета
«Продолжает огорчать своих поклонников балерун в „Сегодня вечером“. У замечательного танцора самые низкие цифры, за все время существования развлекательных программ! 3,7! Такого позора на Первом канале еще не было. Ну не дано Николаю быть Малаховым. А у Андрея рейтинг опять зашкаливает», - заявил Садальский.
Николай Цискаридзе не оставляет без внимания заявления Садальского. И, когда оппоненты случайно оказались в одном вагоне поезда, вспыхнула ссора.
*Признан иноагентом в РФ.