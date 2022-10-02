«Такого позора еще не было»: Садальский о Цискаридзе

«Продолжает огорчать своих поклонников балерун в „Сегодня вечером“. У замечательного танцора самые низкие цифры, за все время существования развлекательных программ! 3,7! Такого позора на Первом канале еще не было. Ну не дано Николаю быть Малаховым. А у Андрея рейтинг опять зашкаливает», - заявил Садальский.