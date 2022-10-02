В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

«Такого позора еще не было»: Садальский о Цискаридзе

Ирина Лебедева

Станислав Садальский продолжает критиковать работу Николая Цискаридзе в качестве ведущего ток-шоу «Сегодня вечером». Напомним, что Николай Цискаридзе, который на этой позиции заменил уехавшего из страны Максима Галкина*, по мнению Садальского, не справляется с этой ролью.

«Такого позора еще не было»: Садальский о Цискаридзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер ссылается на данные рейтингов, которые, по его словам, после смены ведущего стали крайне низкими. А последний эфир, как пишет Садальский в социальных сетях, стал вообще провальным, - информирует Экспресс Газета

«Продолжает огорчать своих поклонников балерун в „Сегодня вечером“. У замечательного танцора самые низкие цифры, за все время существования развлекательных программ! 3,7! Такого позора на Первом канале еще не было. Ну не дано Николаю быть Малаховым. А у Андрея рейтинг опять зашкаливает», - заявил Садальский.

Николай Цискаридзе не оставляет без внимания заявления Садальского. И, когда оппоненты случайно оказались в одном вагоне поезда, вспыхнула ссора.

*Признан иноагентом в РФ.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители