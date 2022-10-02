Лавров считает, что Орбакайте может уехать из России

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Кристина Орбакайте может покинуть страну. Возможно, не насовсем, но на длительное время. Для певицы это будет несложно, поскольку ее семья владеет недвижимостью в Майами.

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Кроме того, в Соединенных Штатах проживают ее супруг, бизнесмен Михаил Земцов, а также их общая дочь Клавдия. Кристина нередко ездит в Соединенные Штаты.

Лавров предположил, что, раз Алла Пугачева забрала детей и уехала, ее дочь вполне может поступить точно так же, - информирует портал actualnews.

Мнение самой Орбакайте по этому поводу пока неизвестно – с момента отъезда Примадонны Кристина не давала никаких комментариев и не выходила на связь с подписчиками в социальных сетях.