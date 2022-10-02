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32 минуты назад

Гвоздикова подала в суд на соседку с верхнего этажа

Ирина Лебедева

Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова пытается призвать к ответу свою соседку. В течение нескольких лет та несколько раз затапливала квартиру Гвоздиковой. При этом договориться с ней о ремонте или возмещении ущерба нет никакой возможности.

Гвоздикова подала в суд на соседку с верхнего этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наконец, 74-летняя актриса подала иск в суд. Об этом Наталья рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Мы страдаем. У нас была управляющая компания, которая настаивала на том, чтобы она прислала рабочих. А сейчас она не хочет. Раз не хочешь, значит — мы подаем на тебя в суд», — объяснила Гвоздикова.

Как рассказывает 5 Канал, ремонт обойдется не менее чем в 300 тысяч рублей, и это без учета постоянно растущих цен на работы и строительные материалы.

Народная артистка России Наталья Гвоздикова попала в больницу с подозрением на перелом. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, звезда «Большой перемены» и «Рожденной революцией» получила травму после падения и была госпитализирована. Врачи осмотрели актрису и отпустили ее домой с диагнозом «сильный ушиб».

Шоу-бизнес,Наталья Гвоздикова,
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