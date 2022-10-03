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30 минут назад

Юлия Меньшова заявила, что ей предлагали вернуться в "Сегодня вечером"

Газета.Ruиещё 1

Российская актриса Юлия Меньшова рассказала, что ей предлагали вновь занять пост ведущей в шоу «Сегодня вечером». В этом она призналась в YouTube-шоу под названием «Сама Меньшова».

Юлия Меньшова заявила, что ей предлагали вернуться в "Сегодня вечером"
Фото: риа новостириа новости

Меньшова заявила, что ее позвали вернуться в передачу несколько лет назад, но она отказалась. Звезда подчеркнула, что из проекта ушла сама и решила не возвращаться, чтобы заняться развитием своего канала на видеоплатформе YouTube.

Ранее Юлия Меньшова призналась, что ей пришлось разорвать отношения с некоторыми друзьями из-за спецоперации. Она дала интервью Telegram-каналу «Империя очень зла» и ответила на вопросы его подписчиков.

«Увы. И в моем ближнем кругу есть люди, которые совершенно не разделяют моих взглядов на происходящую сейчас трагедию», — уточнила она.

Шоу-бизнес,Юлия Меньшова,
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