Юлия Меньшова заявила, что ей предлагали вернуться в "Сегодня вечером"

Российская актриса Юлия Меньшова рассказала, что ей предлагали вновь занять пост ведущей в шоу «Сегодня вечером». В этом она призналась в YouTube-шоу под названием «Сама Меньшова».

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Меньшова заявила, что ее позвали вернуться в передачу несколько лет назад, но она отказалась. Звезда подчеркнула, что из проекта ушла сама и решила не возвращаться, чтобы заняться развитием своего канала на видеоплатформе YouTube.

Ранее Юлия Меньшова призналась, что ей пришлось разорвать отношения с некоторыми друзьями из-за спецоперации. Она дала интервью Telegram-каналу «Империя очень зла» и ответила на вопросы его подписчиков.