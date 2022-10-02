Киркоров попросил прощения у покойного Моисеева

Сегодня, 2 октября, на Троекуровском кладбище столицы состоялись траурная церемония прощания с Борисом Моисеевым и его похороны.
Друзья и коллеги артиста приехали в траурный зал, чтобы почтить его память. В коротких выступлениях они рассказывали о том. что Борис Михайлович был не только талантливым танцором и певцом, но и добрым, порядочным человеком, хорошим товарищем, - пишет iz.ru.
Филипп Киркоров назвал умершего коллегу ангелом и попросил у него прощения за то, что в последнее время не навещал тяжелобольного товарища.
«А Боря, он же ангел! Он же звездочка алая, он сейчас где-то там сияет на небе… Боря, прости, что не давал тебе внимания столько, сколько тебе было нужно. Я не могу себе простить, что с начала твоей болезни ни разу не посетил тебя», — укорял себя Филипп.
Проститься с артистом пришло множество людей. По окончании мероприятия гроб был доставлен на 21-й участок Троекуровского кладбища. Захоронение артиста сопровождалось аплодисментами и криками «Браво!».
Певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет.