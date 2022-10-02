Киркоров попросил прощения у покойного Моисеева

«А Боря, он же ангел! Он же звездочка алая, он сейчас где-то там сияет на небе… Боря, прости, что не давал тебе внимания столько, сколько тебе было нужно. Я не могу себе простить, что с начала твоей болезни ни разу не посетил тебя», — укорял себя Филипп.