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1 час назад

Обнародовано, какую пенсию получает Бабкина

Ирина Лебедева

Надежда Бабкина получает от государства неплохую пенсию. Дело в том, что ей положена пенсионная выплата с надбавкой за звание. 30 тысяч рублей — столько с 2018 года добавляют творческим людям с московской пропиской за звания «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ», - в итоге получается около 60 тысяч - объясняет teleprogramma.

Обнародовано, какую пенсию получает Бабкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на пенсионный возраст, Надежда Бабкина продолжает активно работать, выступает с концертами и участвует в телепередачах. Также она включена в состав жюри шоу «Страна талантов» на телеканале НТВ.

На одном из телешоу певица рассказала, что один год обучения в престижной гимназии, куда ходят ее внуки, стоит около 700 тысяч рублей. С учетом того, что внуков у Бабкиной трое: Георгий, Вера и Марфа, то сумма составляет почти 2,1 миллиона рублей.

Образовательное учреждение расположено в Московской области.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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