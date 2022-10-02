Брат Моисеева объяснил, почему не приехал на похороны

«Мы не ходим в церковь и религией не занимаемся. Дело в том, что наша с Борей мама была еврейкой, но в то же время ярой, верной коммунисткой. Я был в детстве пионером, комсомольцем, а потом тоже стал коммунистом, был членом партии. Поэтому никогда не имел дело с церковью».