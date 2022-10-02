Брат Моисеева объяснил, почему не приехал на похороны

На похороны Бориса Моисеева пришло множество людей. Однако публика задавалась вопросом: почему проводить родного человека не приехал его брат Маркс Толкач, который тем более, по слухам претендует на наследство умершего.
Маркс сам объяснил отсутствие на похоронах. Об этом пишет портал PROZVEZD. Он сказал, что не может прилететь из Канады, где живет много лет, в Россию, поскольку у него нет медицинской страховки и визы. Но основная причина в том, что он очень немолод и нездоров.
«Основная проблема, по которой я не смогу присутствовать на похоронах, – это мой возраст. Мне 83-й год. Состояние здоровья не позволяет мне сейчас лететь в Россию. Почему-то, когда я это все объясняю журналистам, они все перекручивают и пишут такое, что уму непостижимо. Возможно, кому-то выгодно меня очернить», - пожаловался Толкач.
Также Маркс рассказал, что не обращался в церковь для каких-либо поминальных мероприятий.
«Мы не ходим в церковь и религией не занимаемся. Дело в том, что наша с Борей мама была еврейкой, но в то же время ярой, верной коммунисткой. Я был в детстве пионером, комсомольцем, а потом тоже стал коммунистом, был членом партии. Поэтому никогда не имел дело с церковью».
Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище. Гроб с телом певца опустили в могилу под аплодисменты и крики «Браво!».