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59 минут назад

Брат Моисеева объяснил, почему не приехал на похороны

Ирина Лебедева

На похороны Бориса Моисеева пришло множество людей. Однако публика задавалась вопросом: почему проводить родного человека не приехал его брат Маркс Толкач, который тем более, по слухам претендует на наследство умершего.

Брат Моисеева объяснил, почему не приехал на похороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маркс сам объяснил отсутствие на похоронах. Об этом пишет портал PROZVEZD. Он сказал, что не может прилететь из Канады, где живет много лет, в Россию, поскольку у него нет медицинской страховки и визы. Но основная причина в том, что он очень немолод и нездоров.

«Основная проблема, по которой я не смогу присутствовать на похоронах, – это мой возраст. Мне 83-й год. Состояние здоровья не позволяет мне сейчас лететь в Россию. Почему-то, когда я это все объясняю журналистам, они все перекручивают и пишут такое, что уму непостижимо. Возможно, кому-то выгодно меня очернить», - пожаловался Толкач.

Также Маркс рассказал, что не обращался в церковь для каких-либо поминальных мероприятий.

«Мы не ходим в церковь и религией не занимаемся. Дело в том, что наша с Борей мама была еврейкой, но в то же время ярой, верной коммунисткой. Я был в детстве пионером, комсомольцем, а потом тоже стал коммунистом, был членом партии. Поэтому никогда не имел дело с церковью».

Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище. Гроб с телом певца опустили в могилу под аплодисменты и крики «Браво!».

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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