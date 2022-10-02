Похороны Моисеева собрали множество звезд шоу-бизнеса

На траурную церемонию прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым, которая проходит В Москве на Троекуровском кладбище, пришло множество людей. Отдать последний долг артисту пришли его поклонники, близкие, друзья и коллеги. Для артиста выбрали дорогой гроб темного дерева, вокруг все утопает в цветах. Рядом установлен портрет Моисеева.
Как пишут СМИ, в траурном зале запрещена фото-и видеосъемка, но в Телеграм-каналах уже появились фотографии, сделанные с телефона.
Представители шоу-бизнеса по очереди берут слово у микрофона. Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Алена Апина, Клара Новикова, Николай басков и другие звезды пришли сегодня на Троекуровское кладбище, - рассказывает "Московский Комсомолец". Похоронят певца тут же, на аллее артистов, кремации не предусмотрено.
Напомним, Борис Моисеев перенес три инсульта. Первый случился в 2010-м году. Тогда помогала ему восстановиться Алла Пугачева и артист даже смог выйти на сцену начал выступать. Но затем случился второй. Полного восстановления уже не произошло, и Моисеев вел тихую жизнь в загородном доме. Третий инсульт стал для музыканта роковым.
Народный артист России, эстрадный певец Николай Басков во время прощания с российским артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище отметил, что важно быть в трудную минуту с теми, кто хоть как-то оставил свой след в жизни. При этом артист назвал Моисеева неотделимой фигурой от отечественного шоу-бизнеса.