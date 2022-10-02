Собчак сообщила об отъезде Андреевой в Стамбул

Ксения Собчак заявила о том, что увидела телеведущую Первого канала Екатерину Андрееву в очереди на рейс Аэрофлота в Стамбул. Она написала об этом в Телеграм-канале.
«Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос. Насчет Андреевой пропагандисты тоже будут орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели (ну то есть вылетает в очередную командировку или отпуск с ребенком)? – съязвила Ксения.
Собчак, действительно, не раз подвергалась критике, когда она уезжала за рубеж. Недоброжелатели всякий раз поднимают волну хейта, предполагая, что журналистка покинула страну на фоне военной операции РФ на Украине.
40-летняя Ксения Собчак, российская журналистка, телеведущая, политический и общественный деятель, в социальных сетях призналась в том, что ей очень страшно. По словам женщины, из РФ уехали почти все её друзья.