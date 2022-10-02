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25 минут назад

Собчак сообщила об отъезде Андреевой в Стамбул

Ирина Лебедева

Ксения Собчак заявила о том, что увидела телеведущую Первого канала Екатерину Андрееву в очереди на рейс Аэрофлота в Стамбул. Она написала об этом в Телеграм-канале.

Собчак сообщила об отъезде Андреевой в Стамбул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос. Насчет Андреевой пропагандисты тоже будут орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели (ну то есть вылетает в очередную командировку или отпуск с ребенком)? – съязвила Ксения.

Собчак, действительно, не раз подвергалась критике, когда она уезжала за рубеж. Недоброжелатели всякий раз поднимают волну хейта, предполагая, что журналистка покинула страну на фоне военной операции РФ на Украине.

40-летняя Ксения Собчак, российская журналистка, телеведущая, политический и общественный деятель, в социальных сетях призналась в том, что ей очень страшно. По словам женщины, из РФ уехали почти все её друзья.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,Ксения Собчак,Аэрофлот,Первый канал,
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