Собчак сообщила об отъезде Андреевой в Стамбул

«Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос. Насчет Андреевой пропагандисты тоже будут орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели (ну то есть вылетает в очередную командировку или отпуск с ребенком)? – съязвила Ксения.