Собчак обратила внимание на отъезд Екатерины Андреевой в Стамбул

Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос. Насчёт Андреевой пропагандисты тоже будут орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели (ну то есть вылетает в очередную командировку или отпуск с ребёнком)? — возмутилась Собчак.

Ранее Собчак несколько раз критиковали за отъезды из России, предполагая, что она покинула страну на фоне военной операции РФ на Украине. В то же время телеведущая подчеркивает, что находится в России, «со своей Родиной и в горе, и в радости». Она отмечала, что ее сын ходит здесь в школу, а она — в редакцию, где «регулярно проводит летучки».