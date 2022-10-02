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44 минуты назад

Собчак обратила внимание на отъезд Екатерины Андреевой в Стамбул

News.ru

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на отъезд телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой. Она заметила женщину в очереди на рейс Аэрофлота в Стамбул.

Собчак обратила внимание на отъезд Екатерины Андреевой в Стамбул
Фото: ТАССТАСС

Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос. Насчёт Андреевой пропагандисты тоже будут орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели (ну то есть вылетает в очередную командировку или отпуск с ребёнком)? — возмутилась Собчак.

Ранее Собчак несколько раз критиковали за отъезды из России, предполагая, что она покинула страну на фоне военной операции РФ на Украине. В то же время телеведущая подчеркивает, что находится в России, «со своей Родиной и в горе, и в радости». Она отмечала, что ее сын ходит здесь в школу, а она — в редакцию, где «регулярно проводит летучки».

В СМИ также распространялась информация о том, что журналистка владеет апартаментами в Дубае. Утверждается, что жилье площадью 120 квадратных метров находится в жилом комплексе St. Regis Residences неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа.

Новая волна критики обрушилась на Собчак после того, как ее заметили у посольства Израиля 20 сентября вместе с бывшим мужем Максимом Виторганом и сыном, а также нынешним супругом журналистки режиссером Константин Богомолов и его экс-женой актрисой Дарьей Мороз.

Шоу-бизнес,Дарья Мороз,Максим Виторган,Екатерина Андреева,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Аэрофлот,Первый канал,
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