Соседи Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь продают свои дома

Деревня Грязь, несмотря на то, что там расположен легендарный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, рядом Николина гора, где живут Никита Михалков, Юрий Башмет, семья Александра Малинина, так и не стала элитным местом.
Эксперты по недвижимости считают, что потому, что это была обычная деревня, с обычными жителями, а не престижный коттеджный поселок. Официально в Грязи живут около 130 человек.
Сейчас в Грязи, по данным сайтов недвижимости, которые изучили журналисты «Комсомольской Правды», продается около 20 домов различного класса - от особняков, выставленных за сотни миллионов до стареньких деревенских домиков.
Риэлторы, опрошенные журналистами, в числе причин называют отъезд хозяев за рубеж на ПМЖ, невозможность содержать дорогостоящую недвижимость или перестраивать старое жилье.
Сообщается, что замок звездной пары оценивается в 1 миллиард рублей. На данный момент покупателей на шестиэтажный дом в Подмосковье не нашлось. Есть сведения, что сейчас в доме проживает и присматривает за ним внук артистки Никита Пресняков.
*признан иноагентом в РФ