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1 час назад

Соседи Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь продают свои дома

Ирина Лебедева

Деревня Грязь, несмотря на то, что там расположен легендарный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, рядом Николина гора, где живут Никита Михалков, Юрий Башмет, семья Александра Малинина, так и не стала элитным местом.

Соседи Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь продают свои дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты по недвижимости считают, что потому, что это была обычная деревня, с обычными жителями, а не престижный коттеджный поселок. Официально в Грязи живут около 130 человек.

Сейчас в Грязи, по данным сайтов недвижимости, которые изучили журналисты «Комсомольской Правды», продается около 20 домов различного класса - от особняков, выставленных за сотни миллионов до стареньких деревенских домиков.

Риэлторы, опрошенные журналистами, в числе причин называют отъезд хозяев за рубеж на ПМЖ, невозможность содержать дорогостоящую недвижимость или перестраивать старое жилье.

Сообщается, что замок звездной пары оценивается в 1 миллиард рублей. На данный момент покупателей на шестиэтажный дом в Подмосковье не нашлось. Есть сведения, что сейчас в доме проживает и присматривает за ним внук артистки Никита Пресняков.

*признан иноагентом в РФ

Шоу-бизнес,Александр Малинин,Максим Галкин,Никита Пресняков,Юрий Башмет,Алла Пугачева,Никита Михалков,
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