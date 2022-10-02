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1 час назад

«Хороню тебя в своем сердце»: Пугачеву не ждут на проводах Моисеева

Ирина Лебедева

Алла Пугачева и Борис Моисеев дружили много лет. Примадонна обратила внимание на талантливого танцора в одном из ночных клубов еще в 1975 году и пригласила в свой проект. Затем она помогла ему выстроить сольную певческую карьеру.

«Хороню тебя в своем сердце»: Пугачеву не ждут на проводах Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние годы, когда артист тяжело болел, Алла Борисовна поддерживала старого друга и материально, и морально. И после его смерти поучаствовала в организации траурного мероприятия, - рассказывает СтарХит.

Вот только на Троекуровском кладбище на траурной церемонии Пугачеву уже не ждут. Накануне она с детьми Лизой и Гарри улетела в Израиль на частном самолете. В социальных сетях поклонники звезды предполагают, что она не могла отменить перелет, так как полет по этому маршруту на обходится примерно в четыре миллиона рублей.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», — написала Алла Борисовна в личном блоге.

«МК» пишет, что скорый отъезд Пугачевой стал неожиданностью для самой певицы. Артистка собиралась готовиться к традиционным Рождественским встречам, но, по всей видимости, передумала из-за политической ситуации.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
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