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51 минуту назад

Ведущая Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Ксении Собчак

Lenta.ruиещё 1

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о своем путешествии в Турцию после того, как журналистка Ксения Собчак сообщила о ее вылете в Стамбул. Она раскрыла, что за рубежом планирует посетить город Урфу и позже вернется в Москву. Об этом Андреева заявила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая опубликовала видео с геометкой, согласно которой она находится в Стамбуле.

«Где-то там, в старинных улочках, прячется Айя-София (Собор Святой Софии — прим. "Ленты.ру"). Но мой путь лежит дальше — граница Сирии, легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам», — объяснила Андреева цель своего путешествия.

Она также добавила, что намерена привезти в Москву «энергию города пяти пророков».

Собчак заявила, что ведущая Первого канала была замечена вылетающей в Турцию в воскресенье, 2 октября. В посте в своем Telegram-канале журналистка возмутилась из-за «двойных стандартов» и задалась вопросом, будут ли медиа обвинять Андрееву в «бегстве» из России.

Собчак сообщила об отъезде Андреевой в Стамбул

Ранее Собчак неоднократно комментировала слухи об эмиграции из РФ. В сентябре журналистка опровергла сообщения о якобы переезде в Израиль.

«Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится», — написала она.

В марте ряд Telegram-каналов распространил информацию, что Собчак намерена покинуть Россию и вылететь в Стамбул. Журналистка в ответ заявила, что действительно отправляется за рубеж, однако ее поездка связана с давно запланированным отпуском.

Шоу-бизнес,Видео,Екатерина Андреева,Ксения Собчак,Первый канал,
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