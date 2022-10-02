Моисеев остался должен налоговой службе

Борис Моисеев последние годы тяжело болел и практически не появлялся на публике. Его дела в основном вели помощники. И, как стало известно журналистам, за это время у него накопились долги по налогам.

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Заслуженный артист России задолжал ФНС 49 900 рублей, поскольку были пропущены налоговые отчисления за имущество в 2016 и 2017 годах. Так, певец в 2017 году не заплатил 25 700 налога за квартиру в центре Москвы, - пишет портал actualnews.

Также «завис» транспортный налог на сумму около 12 тысяч рублей. И, конечно, со всех этих неуплаченных отчислений набираются пени. Теперь об уплате долгов придется позаботиться наследникам Бориса Михайловича.