В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
35 минут назад

Моисеев остался должен налоговой службе

Ирина Лебедева

Борис Моисеев последние годы тяжело болел и практически не появлялся на публике. Его дела в основном вели помощники. И, как стало известно журналистам, за это время у него накопились долги по налогам.

Моисеев остался должен налоговой службе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заслуженный артист России задолжал ФНС 49 900 рублей, поскольку были пропущены налоговые отчисления за имущество в 2016 и 2017 годах. Так, певец в 2017 году не заплатил 25 700 налога за квартиру в центре Москвы, - пишет портал actualnews.

Также «завис» транспортный налог на сумму около 12 тысяч рублей. И, конечно, со всех этих неуплаченных отчислений набираются пени. Теперь об уплате долгов придется позаботиться наследникам Бориса Михайловича.

У Бориса Моисеева было в собственности несколько объектов недвижимости. Один из них, большая трехкомнатная квартира с дорогим ремонтом в центре Москвы, перешел, как пишет teleprogramma, концертному директору певца Сергею Гороху, который ухаживал за Моисеевым во время болезни и вел его дела.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители