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43 минуты назад

Вадим Самойлов выступил с концертом для мобилизованных в Тюмени

Ura.Ru

Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале.

Вадим Самойлов выступил с концертом для мобилизованных в Тюмени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант исполнил свои хиты перед сотнями военнослужащих. После выступления Самойлов устроил фотосессию с мобилизованными.

«Своих не бросаем, работайте братья», — такими словами лидер группы «Агата Кристи» подписал пост в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани (Свердловская область) и также выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеству и организованности.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Шоу-бизнес,Вадим Самойлов,Владимир Путин,
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