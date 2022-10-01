Вадим Самойлов выступил с концертом для мобилизованных в Тюмени

Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени. Об этом певец рассказал в своем telegram-канале.

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Музыкант исполнил свои хиты перед сотнями военнослужащих. После выступления Самойлов устроил фотосессию с мобилизованными.

«Своих не бросаем, работайте братья», — такими словами лидер группы «Агата Кристи» подписал пост в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани (Свердловская область) и также выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеству и организованности.