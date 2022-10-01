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21 минуту назад

«Любэ» выступила в Омске для мобилизованных

Ирина Лебедева

Группа «Любэ» приняла участие в митинге-концерте, посвященном вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

«Любэ» выступила в Омске для мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие состоялось в 14-м военном городке Омска в том числе для призванных по объявленной президентом РФ частичной мобилизации военнослужащих Центрального военного округа.

Артисты под руководством Николая Расторгуева. исполнили свои знаменитые хиты, - пишет издание vz.ru.

Ранее Николай Расторгуев прокомментировал информацию о том, что он якобы собирается уехать в Германию, где у него имеется недвижимость.

Николай Вячеславович, будучи гостем YouTube-шоу «Антонимы», счел нужным опровергнуть домыслы. Он никуда не переезжал и делать это не планирует, пишет СтарХит.

Шоу-бизнес,Николай Расторгуев,
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