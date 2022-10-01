«Любэ» выступила в Омске для мобилизованных

Группа «Любэ» приняла участие в митинге-концерте, посвященном вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Мероприятие состоялось в 14-м военном городке Омска в том числе для призванных по объявленной президентом РФ частичной мобилизации военнослужащих Центрального военного округа.
Артисты под руководством Николая Расторгуева. исполнили свои знаменитые хиты, - пишет издание vz.ru.
Ранее Николай Расторгуев прокомментировал информацию о том, что он якобы собирается уехать в Германию, где у него имеется недвижимость.
Николай Вячеславович, будучи гостем YouTube-шоу «Антонимы», счел нужным опровергнуть домыслы. Он никуда не переезжал и делать это не планирует, пишет СтарХит.