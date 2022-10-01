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31 минуту назад

СМИ: Певцов призвал мобилизованных россиян «бороться с силами тьмы»

Ирина Лебедева

Дмитрий Певцов выступил перед мобилизованными россиянами. По словам артиста, им предстоит воевать за то «чтобы оставаться людьми», чтобы сохранить истинные ценности:

СМИ: Певцов призвал мобилизованных россиян «бороться с силами тьмы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы семья была - мама, папа и дети, а не дядя, дядя и какой-то там непонятно кто».

Певцов рассказал, что в зоне боевых действий работают «капелланы, то есть фронтовые батюшки», а у бойцов и командиров есть иконы, молитвенники и нательные образки.

«Против нас воюют силы зла, это силы тьмы, сатанинские силы, - уверен Дмитрий.

Он призвал всерьез об этом задуматься и сражаться с мыслями, что «с божьей помощью мы победим». Об этом сообщает «Московский Комсомолец», видеоролик выложен в Телеграм-канале Подъем.

Ранее народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов в своем Telegram-канале предложил запретить публичную деятельность гражданам России, высказавшимся против специальной военной операции на Украине.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Госдума,
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