Директор Пугачевой высказалась по поводу продажи замка в Грязи

В СМИ и социальных сетях широко обсуждается информация о том, что Алла Пугачева якобы выставила на продажу знаменитый особняк в подмосковной деревне Грязь. Называется даже цена, которую хотели бы получить хозяева за свою недвижимость – миллиард рублей.

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Журналисты РИА Новости обратились к директору Примадонны Елене Чупраковой за уточнением сведений. Однако та не стала стала комментировать сообщения СМИ о продаже замка.

«Я не буду ничего комментировать», - сказала Чупракова.

Загородный дом Максима Галкина* и Аллы Пугачевой расположен в центре деревни. Площадь дома составляет 2300 кв метров, а сам участок занимает гектар. В замке звездной пары шесть этажей, гараж, семейный театр со сценой и большой бассейн. Также на участке есть гостевой домик для тех, кто помогает по хозяйству. Всего в замке 20 комнат.