СМИ: озвучена стоимость пластических операций Стаса Михайлова

Стас Михайлов в последние годы выглядит все лучше и лучше вопреки течению времени. Сам певец утверждает, что секрет его молодости – в правильном питании и занятиях спортом. Однако журналисты выяснили, что без достижений современной медицины явно не обошлось.
По данным портала Super.ru, не так давно известный пластический хирург Тимур Хайдаров провел масштабную пластическую операцию, в результате которой исполнителю откачали жир из области живота, подбородка и груди, убрали лишнее на боках.
Стоимость подобных процедур, по данным инсайдеров, составляет не менее миллиона рублей.
Ранее операцию несколько раз переносили из-за плохого состояния здоровья артиста.
53-летний российский эстрадный исполнитель Стас Михайлов в социальных сетях сообщил о том, что принял решение отменить концерты, запланированные заранее. По словам народного артиста РФ, «в нынешних обстоятельствах мероприятие не совсем уместно».