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41 минуту назад

СМИ: озвучена стоимость пластических операций Стаса Михайлова

Ирина Лебедева

Стас Михайлов в последние годы выглядит все лучше и лучше вопреки течению времени. Сам певец утверждает, что секрет его молодости – в правильном питании и занятиях спортом. Однако журналисты выяснили, что без достижений современной медицины явно не обошлось.

СМИ: озвучена стоимость пластических операций Стаса Михайлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала Super.ru, не так давно известный пластический хирург Тимур Хайдаров провел масштабную пластическую операцию, в результате которой исполнителю откачали жир из области живота, подбородка и груди, убрали лишнее на боках.

Стоимость подобных процедур, по данным инсайдеров, составляет не менее миллиона рублей.

Ранее операцию несколько раз переносили из-за плохого состояния здоровья артиста.

53-летний российский эстрадный исполнитель Стас Михайлов в социальных сетях сообщил о том, что принял решение отменить концерты, запланированные заранее. По словам народного артиста РФ, «в нынешних обстоятельствах мероприятие не совсем уместно».

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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