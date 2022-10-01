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59 минут назад

Стала известна цена выставленного на продажу замка Пугачевой и Галкина*

Ирина Лебедева

Алла Пугачева выставила на продажу легендарный замок в подмосковной деревне Грязь. По оценкам риелторов, его стоимость достигает миллиарда рублей. В особняке шесть этажей, на территории – бассейн, семейный театр со сценой, гостевой дом и хозпостройки, есть подземная парковка, - пишет ФАН.

Стала известна цена выставленного на продажу замка Пугачевой и Галкина*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СМИ пишут, что Алла Борисовна как раз и возвращалась в Россию для того, чтобы надлежащим образом разобраться с дорогостоящей недвижимостью, а также забрать документы детей из школы.

«Известия»: Алла Пугачева вновь покинула Россию и не взяла билет обратно

Напомним, Лиза и Гарри были третьеклассниками 1-й московской гимназии в Липках, где один год обучения двойняшек стоил более 3 миллионов рублей.

Специалисты сходятся во мнении, что продать экзотическую постройку будет нелегко. Цена достаточно высока, локация не особо престижна и внешний вид ее своеобразен.

Ждут, что покупателем будет фанат певицы или эксцентричный миллиардер.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Пугачевой напророчили неприятную жизнь за границей.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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