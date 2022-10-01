Стала известна цена выставленного на продажу замка Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева выставила на продажу легендарный замок в подмосковной деревне Грязь. По оценкам риелторов, его стоимость достигает миллиарда рублей. В особняке шесть этажей, на территории – бассейн, семейный театр со сценой, гостевой дом и хозпостройки, есть подземная парковка, - пишет ФАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

СМИ пишут, что Алла Борисовна как раз и возвращалась в Россию для того, чтобы надлежащим образом разобраться с дорогостоящей недвижимостью, а также забрать документы детей из школы.

Напомним, Лиза и Гарри были третьеклассниками 1-й московской гимназии в Липках, где один год обучения двойняшек стоил более 3 миллионов рублей.

Специалисты сходятся во мнении, что продать экзотическую постройку будет нелегко. Цена достаточно высока, локация не особо престижна и внешний вид ее своеобразен.

Ждут, что покупателем будет фанат певицы или эксцентричный миллиардер.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Пугачевой напророчили неприятную жизнь за границей.