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37 минут назад

Варшавер о Поргиной: на сцену почти не выходила, а зарплату получала

Ирина Лебедева

Людмила Поргина давно воюет с руководителем «Ленкома» Марком Захаровым. Вдова Караченцова объединилась с Александрой Захаровой, и сейчас вовсю идут судебные разбирательства.

Варшавер о Поргиной: на сцену почти не выходила, а зарплату получала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марк Варшавер не скрывает своего негативного отношения к Поргиной. Он напомнил журналистам о том, что ранее та обвиняла предыдущего руководителя театра в том, что тот «загубил Николая Караченцова». Об этом пишет СтарХит.

«Пять лет назад Поргина кляла Захарова, обвиняла его во всем том, в чем его обвинить было нельзя», - возмущается нынешний худрук Ленкома.

Варшавер не понимает, почему Поргина считает себя большой актрисой. Главных ролей у нее давно не было, да и ранее особых заслуг тоже. Однако она ставит себя в один ряд со звездами.

«Как можно сравнить Людмилу Поргину с великими Инной Чуриковой и Лией Ахеджаковой? А ведь она практически не выходила на сцену, но при этом получала большую зарплату — 100 000 рублей», - собщил он.

Ранее сообщалось, что актрису театра «Ленком» Людмилу Поргину попросили покинуть зал суда во время слушания дела Александры Захаровой.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Александра Захарова,Марк Захаров,Инна Чурикова,
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