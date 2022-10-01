Варшавер о Поргиной: на сцену почти не выходила, а зарплату получала

Людмила Поргина давно воюет с руководителем «Ленкома» Марком Захаровым. Вдова Караченцова объединилась с Александрой Захаровой, и сейчас вовсю идут судебные разбирательства.

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Марк Варшавер не скрывает своего негативного отношения к Поргиной. Он напомнил журналистам о том, что ранее та обвиняла предыдущего руководителя театра в том, что тот «загубил Николая Караченцова». Об этом пишет СтарХит.

«Пять лет назад Поргина кляла Захарова, обвиняла его во всем том, в чем его обвинить было нельзя», - возмущается нынешний худрук Ленкома.

Варшавер не понимает, почему Поргина считает себя большой актрисой. Главных ролей у нее давно не было, да и ранее особых заслуг тоже. Однако она ставит себя в один ряд со звездами.

«Как можно сравнить Людмилу Поргину с великими Инной Чуриковой и Лией Ахеджаковой? А ведь она практически не выходила на сцену, но при этом получала большую зарплату — 100 000 рублей», - собщил он.