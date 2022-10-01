В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
15 минут назад

Брат Моисеева обвинил окружение певца в мошенничестве

Ирина Лебедева

При жизни последние годы Борис Моисеев практически не общался со своим братом Марксом Толкачом, который живет за рубежом. Однако после смерти певца брат заявил свои права на его имущество, а его друзей обвинил в стремлении захватить многомиллионное наследство.

Брат Моисеева обвинил окружение певца в мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Маркс считает, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох намеренно приблизил смерть его родственника, чтобы завладеть имуществом. Об этом он рассказал порталу prozvezd.

Певица Азиза, которая дружила с Борисом, заступилась за концертного директора. Она сообщила, что именно Горох помогал певцу и ухаживал за ним. А Толкач совсем не интересовался своим братом.

«Горох, когда у Бори случился инсульт, днями и ночами сидел возле него и судно выносил», - возмутилась Азиза.

Маркс же утверждает, что Азиза и Горох просто сговорились, и певица озвучивает версию, выгодную для Сергея.

«Мне очень неприятны ее слова. Не понимаю, что она за человек! Не сомневаюсь, что сделала она это с подачи Сергея. Она произнесла именно то, что выгодно ему», — - сказал Толкач.

Похороны исполнителя хита «Голубая луна» запланированы на 2 октября. Сообщается, что с их организацией помогла давняя подруга Моисеева Алла Пугачева. Правда, сама она вместе с детьми накануне улетела из России, поэтому на проводах близкого человека присутствовать не будет.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители