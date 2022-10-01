Брат Моисеева обвинил окружение певца в мошенничестве

При жизни последние годы Борис Моисеев практически не общался со своим братом Марксом Толкачом, который живет за рубежом. Однако после смерти певца брат заявил свои права на его имущество, а его друзей обвинил в стремлении захватить многомиллионное наследство.

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Так, Маркс считает, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох намеренно приблизил смерть его родственника, чтобы завладеть имуществом. Об этом он рассказал порталу prozvezd.

Певица Азиза, которая дружила с Борисом, заступилась за концертного директора. Она сообщила, что именно Горох помогал певцу и ухаживал за ним. А Толкач совсем не интересовался своим братом.

«Горох, когда у Бори случился инсульт, днями и ночами сидел возле него и судно выносил», - возмутилась Азиза.

Маркс же утверждает, что Азиза и Горох просто сговорились, и певица озвучивает версию, выгодную для Сергея.

«Мне очень неприятны ее слова. Не понимаю, что она за человек! Не сомневаюсь, что сделала она это с подачи Сергея. Она произнесла именно то, что выгодно ему», — - сказал Толкач.