Разгневанная Бородина обнародовала тайны Солнцева

Рустам Солнцев недавно в очередной раз обрушился с критикой на Ксению Бородину. Он обвинил свою бывшую коллегу по «Дому-2» в профнепригодности, «понтах» и обмане зрителей.
«Бородина как бы невзначай понтуется дороговизной трусов. Что ж. Мои агенты на проекте рассказали, что на «Доме-2» ей урезали зарплату как профнепригодной», - сообщил шоумен в соцсетях.
Подписчики сообщили Ксении о заявлении Солнцева и поинтересовались, почему тот постоянно нападает на телеведущую, - пишет Экспресс Газета.
Рассерженная Бородина опубликовала гневный пост, где обнародовала все секреты бывшего участника шоу. Правда, фамилия Солнцева там не озвучена, но и так понятно, о ком идет речь.
«К 50 годам остался нужен только своей собаке и трем подписчикам. Мечтал всю жизнь петь, пел чужие песни, но это выглядело жалко. Выезды из страны он покупает, потому что у него куча долгов. Всю жизнь воровал колбасу на «Доме-2», так и не признался, что спит с мужиками. Ходит в одном и том же уже сотню лет, но даже не это сделало его никчемным, а зависть и злость», - резюмировала Ксения.
Недавно ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выразила недовольство работой сотрудников ГИБДД. Она пожаловалась на медлительность инспекторов при вызове на оформление ДТП.