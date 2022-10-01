Разгневанная Бородина обнародовала тайны Солнцева

«К 50 годам остался нужен только своей собаке и трем подписчикам. Мечтал всю жизнь петь, пел чужие песни, но это выглядело жалко. Выезды из страны он покупает, потому что у него куча долгов. Всю жизнь воровал колбасу на «Доме-2», так и не признался, что спит с мужиками. Ходит в одном и том же уже сотню лет, но даже не это сделало его никчемным, а зависть и злость», - резюмировала Ксения.