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9 минут назад

Актер из США Сорбо призвал власти тратить деньги на нужды страны, а не Киева

ТК «Звезда»

Американский актер и режиссер Кевин Сорбо призвал власти США тратить деньги на внутренние проблемы, а не отправлять их заграницу. Таким образом он прокомментировал одобренное Конгрессом США и президентом Джо Байденом выделение Украине 12,4 миллиардов долларов.

Актер из США Сорбо призвал власти тратить деньги на нужды страны, а не Киева
Фото: Iris Edinger, via www.imago-imagwww.imago-images.de GloballookpressIris Edinger, via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress

«Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам?», - написал он в своем Twitter.

Актер, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», обратился с вопросом к властям после обрушившегося на юг страны урагана «Иан».

Отмечается, что власти штата Флорида уже назвали ущерб от урагана «историческим» и разлив одной из местных рек - событием, происходящим раз в 500 лет. Метеорологи предполагают, что «Иан» продолжит движение по США, достигнет Южной Каролины и направится в сторону Северной Каролины и Виргинии.

Шоу-бизнес,Кевин Сорбо,Джозеф Байден,Конгресс США,
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