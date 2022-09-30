Настасья Самбурская навсегда отказалась от алкоголя

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) призналась, что пожизненный отказ от алкоголя и ванны с магниевой солью помогают ей бороться с тревожностью.

Она добавила, что у нее «невероятная» сила воли, которая помогает ей добиваться своих целей и не отказываться от принятых решений. По ее словам, справиться с тревожными состояниями ей также помогает отказ от новостей.