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15 минут назад

Настасья Самбурская заявила, что навсегда отказалась от алкоголя

Газета.Ru

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) призналась, что пожизненный отказ от алкоголя и ванны с магниевой солью помогают ей бороться с тревожностью.

Настасья Самбурская навсегда отказалась от алкоголя
Фото: соцсетисоцсети

«Ванны с магниевой солью. Массаж. Шарко. Работа. Тренировки. Витамины. Сон. Хобби. Полный пожизненный отказ от алкоголя», — перечислила Самбурская.

Она добавила, что у нее «невероятная» сила воли, которая помогает ей добиваться своих целей и не отказываться от принятых решений. По ее словам, справиться с тревожными состояниями ей также помогает отказ от новостей.

Ранее Самбурская призналась, что не читает новости из-за «эмпатичности».

Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,
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