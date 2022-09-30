Юдзуру Ханю объявил о создании собственного ледового шоу

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю создаст собственное ледовое шоу "Пролог". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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Японский фигурист рассказал, что лично спродюсировал своё шоу до мельчайших деталей.

Первые показы запланированы на 4 и 5 ноября в японском городе Йокогама, 2 и 3 декабря шоу покажут в Хатинохе.